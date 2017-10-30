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16:38 (мск), источник: АиФ Волгоград

Волгоградцы жалуются на потопы после дождя

Жители Волгограда жалуются в соцсетях на лужи, из-за которых пешеходам стало проблематично передвигаться по городу.

Так, особенно волгоградцы жалуются на дворы по улице Пролетарской в Красноармейском районе.

«Жильцы домов № 25−29 даже выйти из подъезда не могут, настолько вода после дождя затопила двор», — отмечают они.

В Советском районе на улице Чембарова лужи настолько глубокие, что доходят до середины легковых автомобилей. «А что творится на Второй продольной везде… Ливневок нигде нет, машины все плывут, с “встречки” с головой водой обливают. Пешеходов очень жалко, которых облили», — отмечают пешеходы.

Добавим, что дождь не помешал коммунальщикам укладывать асфальт на путепроводе перед аэропортом в Дзержинском районе города и кое-где в Центральном.

Отметим, что 31 октября и 1 ноября, по данным регионального ГУ МЧС, во всем регионе ожидаются дожди и даже шквалистый ветер.

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