Волгоградцы жалуются на потопы после дождя

Так, особенно волгоградцы жалуются на дворы по улице Пролетарской в Красноармейском районе.

«Жильцы домов № 25−29 даже выйти из подъезда не могут, настолько вода после дождя затопила двор», — отмечают они.

В Советском районе на улице Чембарова лужи настолько глубокие, что доходят до середины легковых автомобилей. «А что творится на Второй продольной везде… Ливневок нигде нет, машины все плывут, с “встречки” с головой водой обливают. Пешеходов очень жалко, которых облили», — отмечают пешеходы.

Добавим, что дождь не помешал коммунальщикам укладывать асфальт на путепроводе перед аэропортом в Дзержинском районе города и кое-где в Центральном.

Отметим, что 31 октября и 1 ноября, по данным регионального ГУ МЧС, во всем регионе ожидаются дожди и даже шквалистый ветер.