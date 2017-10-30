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16:36 (мск), источник: Клопс.ru

В Калининграде на ул. Краснокаменной горит склад площадью 800 кв. м

В Калининграде на ул. Краснокаменной горит складское помещение площадью порядка 800 кв. метров. Об этом Клопс.Ru сообщил источник в оперативных службах региона.

По предварительным данным, на территории промзоны горят несколько складских помещений и мастерских. «Горят резиновые изделия, поэтому тушить крайне сложно. Уже рухнуло перекрытие между вторым и первым этажами», — сообщают очевидцы.

В данный момент к тушению огня привлечены пожарные и спасатели МЧС по Калининградской области. Пожару присвоена вторая категория сложности.

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