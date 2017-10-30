Гомельчанин ударил ножом таксиста

По версии следствия, 28 октября в Гомеле примерно в 5.30 между водителем такси и двумя его нетрезвыми пассажирами в салоне автомобиля возник конфликт. Водитель высадил пассажиров на улице Пенязькова, не доехав до указанного дома, а те отказались оплачивать проезд. После этого один из пассажиров нанес водителю удар ножом в область грудной клетки, причинив ему непроникающее колото-резаное ранение.