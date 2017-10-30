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17:06 (мск), источник: Комсомольская правда

В метро Петербурга появились сотрудники безопасности с особым нюхом

На станции «Технологический институт» теперь дежурят четыре собаки.

На станции метро «Технологический институт» появилась новая сотрудница безопасности. Ей всего год, у нее четыре лапы, хвост и мокрый нос. Она собака, а зовут ее Тея.

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Четырехлапые помощники

Все дело в том, что в петербургском метрополитене проводится пилотный проект по привлечению к работе на станциях кинологов со служебными собаками.

С 23 октября на станции «Технологический институт» дежурят специалисты кинологической службы ООО «Фонд “Доброе сердце собаки”», которые помогают сотрудникам Подразделения транспортной безопасности метрополитена выявлять запрещенные к проносу предметы.
Пресс-служба подземки Петербурга

Кроме Теи, на станции несут службу еще три собаки. Их рабочий день расписан поминутно. Одновременно на станции находятся две собаки — одна дежурит в верхнем вестибюле, вторая патрулирует нижний вестибюль — ищет опасные предметы в труднодоступных местах.

Собакам тоже нужен отдых

— Каждые 45 минут кинологи уводят животных на отдых в специальный теплый вольер, который разметили на внутренней территории Управления метрополитена, а их место занимают другие собаки, — отмечают в метрополитене Северной столицы.

Именно благодаря тому, что собаки обладают превосходным нюхом, они легко могут обнаружить в багаже пассажиров и среди оставленных на станциях предметов гексоген, тетрил, тротил, баллиститный и пироксилиновый бездымный порох, селитру и ТЭН.

— Их присутствие позволяет гораздо быстрее проводить обследование станции в случае обнаружения на платформе бесхозного предмета — не приходится тратить время на ожидание кинологического подразделения специальных служб, — отмечают в пресс-службе метрополитена города на Неве.

До 21 декабря 2017 года продлится первый этап проекта. После этого эксперты проанализируют этот опыт работы и примут решение о его эффективности.

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