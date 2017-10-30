В метро Петербурга появились сотрудники безопасности с особым нюхом
На станции «Технологический институт» теперь дежурят четыре собаки.
На станции «Технологический институт» теперь дежурят четыре собаки.
На станции метро «Технологический институт» появилась новая сотрудница безопасности. Ей всего год, у нее четыре лапы, хвост и мокрый нос. Она собака, а зовут ее Тея.
Четырехлапые помощники
Все дело в том, что в петербургском метрополитене проводится пилотный проект по привлечению к работе на станциях кинологов со служебными собаками.
С 23 октября на станции «Технологический институт» дежурят специалисты кинологической службы ООО «Фонд “Доброе сердце собаки”», которые помогают сотрудникам Подразделения транспортной безопасности метрополитена выявлять запрещенные к проносу предметы.
Кроме Теи, на станции несут службу еще три собаки. Их рабочий день расписан поминутно. Одновременно на станции находятся две собаки — одна дежурит в верхнем вестибюле, вторая патрулирует нижний вестибюль — ищет опасные предметы в труднодоступных местах.
Собакам тоже нужен отдых
— Каждые 45 минут кинологи уводят животных на отдых в специальный теплый вольер, который разметили на внутренней территории Управления метрополитена, а их место занимают другие собаки, — отмечают в метрополитене Северной столицы.
— Их присутствие позволяет гораздо быстрее проводить обследование станции в случае обнаружения на платформе бесхозного предмета — не приходится тратить время на ожидание кинологического подразделения специальных служб, — отмечают в
До 21 декабря 2017 года продлится первый этап проекта. После этого эксперты проанализируют этот опыт работы и примут решение о его эффективности.