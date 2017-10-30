В метро Петербурга появились сотрудники безопасности с особым нюхом

На станции метро «Технологический институт» появилась новая сотрудница безопасности. Ей всего год, у нее четыре лапы, хвост и мокрый нос. Она собака, а зовут ее Тея.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-version="7" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:62.5% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div><p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/Ba3dTTblIO9/" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Петербургский Метрополитен (@metrospbphoto)</a> <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2017-10-30T09:06:46+00:00">Окт 30 2017 в 2:06 PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Четырехлапые помощники

Все дело в том, что в петербургском метрополитене проводится пилотный проект по привлечению к работе на станциях кинологов со служебными собаками.

С 23 октября на станции «Технологический институт» дежурят специалисты кинологической службы ООО «Фонд “Доброе сердце собаки”», которые помогают сотрудникам Подразделения транспортной безопасности метрополитена выявлять запрещенные к проносу предметы. Пресс-служба подземки Петербурга

Кроме Теи, на станции несут службу еще три собаки. Их рабочий день расписан поминутно. Одновременно на станции находятся две собаки — одна дежурит в верхнем вестибюле, вторая патрулирует нижний вестибюль — ищет опасные предметы в труднодоступных местах.

Собакам тоже нужен отдых

— Каждые 45 минут кинологи уводят животных на отдых в специальный теплый вольер, который разметили на внутренней территории Управления метрополитена, а их место занимают другие собаки, — отмечают в метрополитене Северной столицы.

Именно благодаря тому, что собаки обладают превосходным нюхом, они легко могут обнаружить в багаже пассажиров и среди оставленных на станциях предметов гексоген, тетрил, тротил, баллиститный и пироксилиновый бездымный порох, селитру и ТЭН.

— Их присутствие позволяет гораздо быстрее проводить обследование станции в случае обнаружения на платформе бесхозного предмета — не приходится тратить время на ожидание кинологического подразделения специальных служб, — отмечают в пресс-службе метрополитена города на Неве.