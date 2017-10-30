В Иркутске возбудили еще два дела после пожара в доме престарелых
Следователи в Иркутске возбудили еще два уголовных дела
Следователи в Иркутске возбудили еще два уголовных дела
«По фактам (смерти пострадавших) возбуждены два уголовных дела по статье “Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека”. Все уголовные дела соединены в одно производство», — сказано в релизе.
Восемнадцатого октября в Иркутске после пожара в доме престарелых в больницы попали 12 человек, три пожилые женщины впоследствии скончались.
Организатор дома престарелых задержана. Кроме того, по уголовному делу назначены судебные экспертизы, допрошены свидетели и потерпевшие, изъята документация.