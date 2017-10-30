В Иркутске возбудили еще два дела после пожара в доме престарелых

Источник: РИА "Новости"

«По фактам (смерти пострадавших) возбуждены два уголовных дела по статье “Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека”. Все уголовные дела соединены в одно производство», — сказано в релизе.

Восемнадцатого октября в Иркутске после пожара в доме престарелых в больницы попали 12 человек, три пожилые женщины впоследствии скончались.