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17:42 (мск), источник: РИА Новости

В Иркутске возбудили еще два дела после пожара в доме престарелых

Следователи в Иркутске возбудили еще два уголовных дела из-за пожара в доме престарелых, в результате которого погибли три пенсионерки, сообщил СК РФ в понедельник.

Источник: РИА "Новости"

«По фактам (смерти пострадавших) возбуждены два уголовных дела по статье “Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека”. Все уголовные дела соединены в одно производство», — сказано в релизе.

Восемнадцатого октября в Иркутске после пожара в доме престарелых в больницы попали 12 человек, три пожилые женщины впоследствии скончались.

Организатор дома престарелых задержана. Кроме того, по уголовному делу назначены судебные экспертизы, допрошены свидетели и потерпевшие, изъята документация.

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