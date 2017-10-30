Глава Светлогорского района отказался от дачи показаний по уголовному делу

«В четверг, 26 октября, на интернет-портале одного из информационных агентств появилась публикация о том, что в субботу, 21 октября, в ночное время на улице Коломенской в городе Калининграде неустановленное лицо произвело выстрел в Александра Ковальского. Информагенстство, ссылаясь на самого пострадавшего, указало, что он официально за медицинской помощью и в правоохранительные органы не обращался», — говорится в сообщении следственного комитета.