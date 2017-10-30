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17:37 (мск), источник: АиФ Калининград

Глава Светлогорского района отказался от дачи показаний по уголовному делу

Глава Светлогорского района Александр Ковальский отказался от дачи показаний по уголовному делу, возбужденного после сообщений СМИ о покушении на его жизнь. Чиновник сослался на состояние здоровья. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета.

Источник: Аргументы и факты

«В четверг, 26 октября, на интернет-портале одного из информационных агентств появилась публикация о том, что в субботу, 21 октября, в ночное время на улице Коломенской в городе Калининграде неустановленное лицо произвело выстрел в Александра Ковальского. Информагенстство, ссылаясь на самого пострадавшего, указало, что он официально за медицинской помощью и в правоохранительные органы не обращался», — говорится в сообщении следственного комитета.

Однако уголовное дело было возбуждено — для установления всех обстоятельств произошедшего. Ковальский признан потерпевшим.

«Ему проведено судебно-медицинское освидетельствование, не выявившее на теле потерпевшего повреждений, характерных для огнестрельного ранения», — уточнили в СКР.

Расследование уголовного дела продолжается.

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