В Москве обокрали и подожгли квартиру судьи, сообщил источник

«Поступило сообщение о возгорании в квартире на Ленинском проспекте, принадлежащей судье по гражданским делам Мосгорсуда. Следователем было установлено, что неизвестный проник в квартиру судьи, пока тот был за городом, украл 600 долларов и с целью умышленного уничтожения совершил поджог квартиры», — сказал собеседник агентства.