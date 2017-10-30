В Москве обокрали и подожгли квартиру судьи, сообщил источник

По его словам, инцидент произошел 28 октября утром.
«Поступило сообщение о возгорании в квартире на Ленинском проспекте, принадлежащей судье по гражданским делам Мосгорсуда. Следователем было установлено, что неизвестный проник в квартиру судьи, пока тот был за городом, украл 600 долларов и с целью умышленного уничтожения совершил поджог квартиры», — сказал собеседник агентства.
По его словам, в квартире были обнаружены три отдельных очага возгорания на площади 5 квадратных метров.
Пострадавших в результате пожара нет.
По факту произошедшего возбуждены два уголовных дела — о краже и умышленном повреждении имущества. Ведется следствие.