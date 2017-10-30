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17:33 (мск), источник: РИА Новости

В Москве обокрали и подожгли квартиру судьи, сообщил источник

МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Неизвестный обокрал судью по гражданским делам Мосгорсуда на 600 долларов и поджег его квартиру, возбуждено уголовное дело, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.

По его словам, инцидент произошел 28 октября утром.

«Поступило сообщение о возгорании в квартире на Ленинском проспекте, принадлежащей судье по гражданским делам Мосгорсуда. Следователем было установлено, что неизвестный проник в квартиру судьи, пока тот был за городом, украл 600 долларов и с целью умышленного уничтожения совершил поджог квартиры», — сказал собеседник агентства.

По его словам, в квартире были обнаружены три отдельных очага возгорания на площади 5 квадратных метров.

Пострадавших в результате пожара нет.

По факту произошедшего возбуждены два уголовных дела — о краже и умышленном повреждении имущества. Ведется следствие.

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