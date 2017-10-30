В Калининграде произошёл крупный пожар в производственном здании
В понедельник, 30 октября, в Калининграде произошёл крупный пожар на улице Краснокаменной. Информация о происшествии поступила на пульт дежурного в 13:48.
В понедельник, 30 октября, в Калининграде произошёл крупный пожар на улице Краснокаменной. Информация о происшествии поступила на пульт дежурного в 13:48.
Как сообщили корреспонденту Калининград.Ru в
В ликвидации последствий происшествия были задействованы 38 человек и 13 единиц техники. На место происшествия выезжал начальник управления МЧС по Калининградской области Алексей Бирюков. По предварительным данным, угрозы возгорания расположенных поблизости зданий нет. Информация о пострадавших уточняется.