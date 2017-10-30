Молодой человек задержан по подозрению в ограблении пенсионеров в Нижнем Новгороде
Молодой человек задержан по подозрению в ограблении пенсионеров в Нижнем Новгороде. Об этом сообщило ГУ МВД РФ по Нижегородской области 30 октября 2017 года.
Молодой человек задержан по подозрению в ограблении пенсионеров в Нижнем Новгороде. Об этом сообщило ГУ МВД РФ по Нижегородской области 30 октября 2017 года.
По информации полиции, молодой человек 1994 года рождения с сентября по октябрь 2017 года совершал открытые хищения имущества на территории Нижегородского, Приокского и Советского районов. Во всех случаях потерпевшими становились женщины пенсионного возраста, у которых злоумышленник похищал деньги и сотовые телефоны. На момент совершения преступлений задержанный совершал в куртках белого и зеленого цвета.
В середине октября 2017 полицейские установили и задержали злоумышленника, который сознался в совершении преступлений. Ему предъявлено обвинение по трем эпизодам преступной деятельности по ст. 161 УК РФ (Грабеж). Расследование продолжается.
«Сотрудники УМВД России по Нижнему Новгороду имеют основания полагать, что задержанный причастен к аналогичным преступлениям на территории областного центра, и обращаются к нижегородцам, ставшим жертвой данного молодого человека, обратиться в полицию по телефону (831) 268−61−10 либо по каналу связи «02», — отмечается в сообщении.