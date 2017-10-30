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18:24 (мск), источник: НИА-Нижний Новгород

Молодой человек задержан по подозрению в ограблении пенсионеров в Нижнем Новгороде

Молодой человек задержан по подозрению в ограблении пенсионеров в Нижнем Новгороде. Об этом сообщило ГУ МВД РФ по Нижегородской области 30 октября 2017 года.

Источник: ГУ МВД РФ по Нижегородской области

По информации полиции, молодой человек 1994 года рождения с сентября по октябрь 2017 года совершал открытые хищения имущества на территории Нижегородского, Приокского и Советского районов. Во всех случаях потерпевшими становились женщины пенсионного возраста, у которых злоумышленник похищал деньги и сотовые телефоны. На момент совершения преступлений задержанный совершал в куртках белого и зеленого цвета.

В середине октября 2017 полицейские установили и задержали злоумышленника, который сознался в совершении преступлений. Ему предъявлено обвинение по трем эпизодам преступной деятельности по ст. 161 УК РФ (Грабеж). Расследование продолжается.

«Сотрудники УМВД России по Нижнему Новгороду имеют основания полагать, что задержанный причастен к аналогичным преступлениям на территории областного центра, и обращаются к нижегородцам, ставшим жертвой данного молодого человека, обратиться в полицию по телефону (831) 268−61−10 либо по каналу связи «02», — отмечается в сообщении.

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