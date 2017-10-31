Мужчину в кафе в Кулебаках Нижегородской области забили до смерти
По данным регионального СУ СК РФ, конфликт произошел
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По данным регионального СУ СК РФ, конфликт произошел
Злоумышленник на улице жестоко избил гражданина. После того, как потерпевший перестал подавать признаки жизни, подозреваемый вернулся в кафе и продолжил отдыхать. Утром же 29 октября 2017 года прохожие обнаружили труп мужчины с признаками насильственной смерти.
Личность подозреваемого была оперативно установлена, задержанный свою вину признал. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения.