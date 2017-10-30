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17:49 (мск), источник: Sputniknews.kz

Пожар в Almaty Towers: суд начался с четвертой попытки

АСТАНА, 30 окт — Sputnik. Главное судебное разбирательство по делу о пожаре в бизнес-центре Almaty Towers, унесшем жизни шести человек, началось в Бостандыкском районном суде № 2 города Алматы, передает корреспондент Sputnik Казахстан.

Источник: Sputniknews.kz

Пожар в бизнес-центре Almaty Towers произошел 6 ноября 2016 года. Тогда погибли шесть человек — один из сварщиков и пять студентов, подрабатывавших ремонтными работами. Суд несколько раз возвращал дело в прокуратуру.

Сейчас на скамье подсудимых оказались два человека: cварщик Александр Жук и директор сгоревшего батутного центра Даурен Туяков.

Согласно данным обвинения, Даурен Туяков обратился к погибшему впоследствии сварщику Ниязову, который организовал строительно-монтажные работы по изготовлению металлоконструкций для батутов и привлек себе в напарники Александра Жука.

«Туяков допустил нарушение требований пожарной безопасности, являясь лицом, ответственным за их соблюдение, повлекшее по неосторожности причинение ущерба организации и смерть двух и более лиц, то есть совершил преступление, предусмотренное статьей 292 частью 3 УК РК», — зачитал обвинительный акт прокурор.

Сварщику Александру Жуку предъявлено аналогичное обвинение. В отношении погибшего сварщика Ниязова уголовное дело прекращено в связи с его смертью.

Представитель потерпевшей стороны — родителей погибших при пожаре юношей — на суде заявил, что они простили Даурена Туякова, а сварщик к ним с извинениями не подходил и в отношении него претензии имеются, поэтому уголовное преследование, по их мнению, должно продолжаться. 

В суде выяснилось, что по делу появился еще один потерпевший — компания Guru Promotion в лице своего директора. Компания на территории, арендованной батутным центром, монтировала кафе, занималась установкой мебели и оборудования, которые сгорели при пожаре. Компания планирует получить компенсацию от батутного центра в размере более 5 миллионов тенге.

Адвокат Даурена Туякова Джохар Утебеков рассказал, что его подзащитный признает свою вину частично.

«Максимум, в чем мой подзащитный готов признать вину — это причинение смерти по неосторожности. Между прокуратурой и Туяковым заключалась сделка о признании вины, но суд отказал, поскольку счел, что наказание, предусмотренное Туякову — пять лет лишения свободы условно — оно чрезмерно мягкое», — сказал адвокат.

По его словам, потерпевшие имеют основные претензии к пожарным, которые не проводили проверку бизнес-центра. Также у них есть вопросы к действиям пожарных, прибывших к месту происшествия.

«У нас подозрения есть, что они из-за того, что побоялись создать обратную тягу и что огонь пойдет дальше на здание, после частичной его локализации не захотели дальше с ним бороться, противостоять. Локализовав его, решили дальше ждать, пока он потухнет. Все помнят, что только на утро нашли тела пяти студентов, хотя сколько выступали уже их друзья, что они умоляли на месте пробиться туда», — сказал Джохар Утебеков.

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