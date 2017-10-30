Пожар в Almaty Towers: суд начался с четвертой попытки
АСТАНА, 30 окт — Sputnik. Главное судебное разбирательство по делу о пожаре в
АСТАНА, 30 окт — Sputnik. Главное судебное разбирательство по делу о пожаре в
Пожар в
Сейчас на скамье подсудимых оказались два человека: cварщик Александр Жук и директор сгоревшего батутного центра Даурен Туяков.
Согласно данным обвинения, Даурен Туяков обратился к погибшему впоследствии сварщику Ниязову, который организовал
«Туяков допустил нарушение требований пожарной безопасности, являясь лицом, ответственным за их соблюдение, повлекшее по неосторожности причинение ущерба организации и смерть двух и более лиц, то есть совершил преступление, предусмотренное статьей 292 частью 3 УК РК», — зачитал обвинительный акт прокурор.
Сварщику Александру Жуку предъявлено аналогичное обвинение. В отношении погибшего сварщика Ниязова уголовное дело прекращено в связи с его смертью.
В суде выяснилось, что по делу появился еще один потерпевший — компания Guru Promotion в лице своего директора. Компания на территории, арендованной батутным центром, монтировала кафе, занималась установкой мебели и оборудования, которые сгорели при пожаре. Компания планирует получить компенсацию от батутного центра в размере более 5 миллионов тенге.
Адвокат Даурена Туякова Джохар Утебеков рассказал, что его подзащитный признает свою вину частично.
«Максимум, в чем мой подзащитный готов признать вину — это причинение смерти по неосторожности. Между прокуратурой и Туяковым заключалась сделка о признании вины, но суд отказал, поскольку счел, что наказание, предусмотренное Туякову — пять лет лишения свободы условно — оно чрезмерно мягкое», — сказал адвокат.
По его словам, потерпевшие имеют основные претензии к пожарным, которые не проводили проверку
«У нас подозрения есть, что они