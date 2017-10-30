Самарец получил три с половиной года колонии за разбойные нападения на офисы микрозаймов

Напомним, 8 марта 2017 г, в 13:50, налетчик в маске пришел в офис ООО «Займ-Экспресс» на ул. Стара-Загора, 53а. Угрожая специалисту по работе с клиентами предметом, похожим на пистолет, он заставил ее отдать 39,5 тыс. рублей.

Этот же человек же 25 мая 2017 г. аналогичным образом похитил 3 тыс. руб. в офисе ООО «Экспресс Деньги», а 3 июля 2017 г. — более 25 тыс. руб. в ООО «Срочно Деньги».