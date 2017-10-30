В молдавском колледже сгорел грузовик с мебелью
Возгорание произошло в колледже Тирасполя, где дотла сгорел грузовик с мебелью, второй автомобиль пожарным удалось спасти.
Возгорание произошло в колледже Тирасполя, где дотла сгорел грузовик с мебелью, второй автомобиль пожарным удалось спасти.
Пожар охватил ГАЗ-33, стоявший в гараже
Пожарным пришлось вытолкать одну из загоревшихся машин на улицу, чтобы огонь не распространился. Борьба с огнем заняла 20 минут.
Сообщается, что причиной возгорания могло быть замыкание электропроводки.