Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Появились подробности о шоу Елены Летучей на «Первом канале»
Ученые раскрыли связь между марихуаной и сексом
Дочь Андрея Макаревича Анна вышла в свет (фото)
В деле полковника Захарченко появился эпизод о взятке «натурой»
Ходорковский объяснил отказ от финансирования Собчак на выборах
Как сделать самый пугающий макияж на Хэллоуин (видео)Для тех, кто не стал праздновать заранее, редакция проекта «Новости Mail.Ru» собрала видеоуроки для создания самого запоминающегося образа
Джулии Робертс — 50: за что мы любим актрису
Врач назвал странной причину смерти актера Марьянова
Медведев изменил ПДД в России
УАЗ готовит экстремальную спецверсию «Патриота»
Лорак показала идеальную растяжку в откровенном видео - СМИ
ВМС Украины решили уменьшить комфорт флота РФ
74-летний Мик Джаггер встречается с 22-летней девушкой
Анфиса Чехова вступилась за бывшего мужа
Молодая жена о Джигарханяне: Он был моим единственным
49-летняя Валерия надела мини с ботфортами - СМИ
Ходорковский объяснил отказ от финансирования Собчак на выборах
Россиянина спасло выложенное мхом слово
Фоторепортажи
12100 лет Октябрьской революции
1015 лет со дня захвата «Норд-Оста»
19:46 (мск), источник: Actualitati.md

В молдавском колледже сгорел грузовик с мебелью

Возгорание произошло в колледже Тирасполя, где дотла сгорел грузовик с мебелью, второй автомобиль пожарным удалось спасти.

Источник: Actualitati.md

Пожар охватил ГАЗ-33, стоявший в гараже аграрно-технического колледжа им. Фрунзе в Тирасполе. О распространяющемся пожаре сообщили в пожарную часть. К месту пожару прибыло три пожарных расчета.

Пожарным пришлось вытолкать одну из загоревшихся машин на улицу, чтобы огонь не распространился. Борьба с огнем заняла 20 минут.

Сообщается, что причиной возгорания могло быть замыкание электропроводки.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Ученые нашли новый способ поиска упавших в воду самолетов
Путин открыл «Стену скорби»
Экс-главе штаба Трампа предъявлено обвинение по 12 пунктам
НАТО берет под защиту воздушное пространство Черногории
Концентрация CO2 в атмосфере выросла до максимума
Путин заявил о нежелании властей «крючить» художников
Капитан подлодки Nautilus сознался в расчленении тела Ким Валль
НАСА опубликовало аудиозаписи с «жуткими звуками» из космоса
Спорт
Черчесов: Меняем какие-то вещи, и Зобнин должен об этом знать Главный тренер сборной России прокомментировал список футболистов, вызванных на матчи с Аргентиной и Испанией
Авто
Медведев изменил ПДД в России Документ установил единый принцип проезда «круговых перекрёстков», а также узаконил новую разметку, которую водители зовут «вафлями»
Hi-Tech
Американский эксперт прогнозирует появление гаджетов-имплантов Эксперты отмечают, что такие гаджеты «помогли бы людям выполнять работу более эффективно».
Кино
Стоцкая, Бледанс и другие звезды с детьми на премьере «Фиксиков» Полнометражную версию популярного детского мультсериала показали на открытии Большого фестиваля мультфильмов в Москве
Недвижимость
Спрос на малогабаритные квартиры в Москве вырос в 50 раз
Ставки по ипотеке упадут до 5%
Как передать недвижимость несовершеннолетнему наследнику
Россияне смогут платить за ЖКХ без посредников
Леди
Какая обувь подойдет ко всей одежде в твоем гардеробе (фото) К какой юбке лучше всего подходят ботфорты, с чем носить модные казаки и какая обувь подойдет ко всей одежде в твоем гардеробе — читай в статье «Леди Mail.Ru».
Дети
Дочка Татьяны Арнтгольц познакомилась с новорожденным братом Бывший муж актрисы показал Марии сына.
Все о ремонте
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Как правильно подготовить дачу к зиме
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь