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19:53 (мск), источник: Publika.md

25 населенных пунктов остаются без света из-за аварий в электросетях

25 населенных пунктов остаются без света из-за аварий в электросетях. Обесточены села в Криулянском, Оргеевском районах, в Штефан-Водэ и в Гагаузии. Ремонтные бригады устраняют поломки.

Источник: Publika.md

А в столичном секторе Ботаника сегодня утром ветер повалил дерево. Оно упало на проезжую часть. Обошлось без пострадавших.

Метеопредупреждение в связи со шквалистым ветром останется в силе до завтрашнего вечера. На севере и в центре страны объявлен оранжевый код, на юге — желтый.

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