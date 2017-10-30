25 населенных пунктов остаются без света из-за аварий в электросетях

А в столичном секторе Ботаника сегодня утром ветер повалил дерево. Оно упало на проезжую часть. Обошлось без пострадавших.



Метеопредупреждение в связи со шквалистым ветром останется в силе до завтрашнего вечера. На севере и в центре страны объявлен оранжевый код, на юге — желтый.