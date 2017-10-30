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19:45 (мск), источник: ГТРК Башкортостан

Вопиющий случай похищения человека расследуется в Уфе

В минувшую пятницу двое мужчин в масках в багажнике автомобиля вывезли пенсионера на северное кладбище, приковали наручниками к ограде и выстрелили ему в голову.

Сейчас пострадавший в тяжёлом состоянии находится в одной из уфимских больниц — пуля пробила ему череп. Злоумышленники ограбили мужчину и на его глазах сожгли автомобиль, после чего скрылись.

Причастных к преступлению разыскивает полиция. Возбуждено уголовное дело.

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