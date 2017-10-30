Вопиющий случай похищения человека расследуется в Уфе
В минувшую пятницу двое мужчин в масках в багажнике автомобиля вывезли пенсионера на северное кладбище, приковали наручниками к ограде и выстрелили ему в голову.
В минувшую пятницу двое мужчин в масках в багажнике автомобиля вывезли пенсионера на северное кладбище, приковали наручниками к ограде и выстрелили ему в голову.
Сейчас пострадавший в тяжёлом состоянии находится в одной из уфимских больниц — пуля пробила ему череп. Злоумышленники ограбили мужчину и на его глазах сожгли автомобиль, после чего скрылись.
Причастных к преступлению разыскивает полиция. Возбуждено уголовное дело.