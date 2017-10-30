Акушер-гинеколог умерла после суток работы в роддоме Ангарска

Как сообщается, женщина пришла на дежурство 25 октября к 16:00, а ушла в 15:00 на следующий день после обхода в послеродовом отделении. «Ее тело без признаков жизни было обнаружено ее ближайшими родственниками утром 27 октября у нее дома», — говорится в заявлении цента.
В медучреждении сообщили, что
Ранее стало известно, что омский Минздрав оштрафовал медсестру из деревни Кутырлы за то, что та предложила доставить пациента с внутренним кровотечением до городской больницы частным транспортом, поскольку автомобиль подстанции был сломан. В итоге мужчину доставили вовремя, прооперировали, и он остался жив.