То ли ехали, то ли плыли: на улице Транспортной пассажиры автобуса сняли залитый водой салон

Люди в автобусе стоят по щиколотку в воде, обувь полностью промокла. «Вот так мы добираемся сегодня после работы домой», — комментирует голос за кадром.
Очевидцы утверждают, что видео снято вечером в понедельник, 30 октября, на улице Транспортной. Здесь уровень подтопления проезжей части настолько высок, что при движении транспорта вода заливается внутрь салона.
В минувшие выходные Калининградскую область накрыло дождём. Улицы городов и посёлков затоплены. Во многих населённых пунктах, несмотря на усилия коммунальщиков по ликвидации подтоплений, ситуация остаётся сложной.