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10:00 (мск), источник: Клопс.ru

То ли ехали, то ли плыли: на улице Транспортной пассажиры автобуса сняли залитый водой салон

В Калининграде на улице Транспортной пассажиры автобуса сняли на видео, как во время движения салон заливает водой. Очевидцы предоставили видеозапись Клопс.Ru.

Люди в автобусе стоят по щиколотку в воде, обувь полностью промокла. «Вот так мы добираемся сегодня после работы домой», — комментирует голос за кадром.

Очевидцы утверждают, что видео снято вечером в понедельник, 30 октября, на улице Транспортной. Здесь уровень подтопления проезжей части настолько высок, что при движении транспорта вода заливается внутрь салона.

Во время загрузки произошла ошибка.

В минувшие выходные Калининградскую область накрыло дождём. Улицы городов и посёлков затоплены. Во многих населённых пунктах, несмотря на усилия коммунальщиков по ликвидации подтоплений, ситуация остаётся сложной.

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