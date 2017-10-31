То ли ехали, то ли плыли: на улице Транспортной пассажиры автобуса сняли залитый водой салон

Люди в автобусе стоят по щиколотку в воде, обувь полностью промокла. «Вот так мы добираемся сегодня после работы домой», — комментирует голос за кадром.

Очевидцы утверждают, что видео снято вечером в понедельник, 30 октября, на улице Транспортной. Здесь уровень подтопления проезжей части настолько высок, что при движении транспорта вода заливается внутрь салона.

<iframe src="//vk.com/video_ext.php?oid=53217060&id=456239128&hash=bad5c2abfd5965ec&hd=2?wmode=opaque" width="100%" height="360" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.