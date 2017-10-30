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22:08 (мск), источник: РБК

Найдено тело члена экипажа упавшего в Норвегии российского вертолета Ми-8

Тело одного из членов экипажа российского вертолета Ми-8, упавшего в море 26 октября, найдено в 130 метрах от места затопления. Об этом говорится в сообщении на сайте губернатора Шпицбергена Керстин Аскхольт.

Источник: МЧС РФ

Тело было обнаружено на дне моря. По словам губернатора Шпицбергена, тело будет поднято на поверхность в ближайшее время. Аскхольт лично участвует в поиске пропавших россиян. Помимо норвежских спасателей в операции принимают участие сотрудники МЧС, которые обследовали место крушения вертолета при помощи глубоководного аппарата «Фалькон».

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Российский вертолет Ми-8 упал в море 26 октября в 2 км от норвежского поселка Баренцбург на Шпицбергене. На борту вертолета находились восемь человек: три сотрудника НИИ Арктики и Антарктики и пять членов экипажа. Вертолет летел из российского села Пирамида в Баренцбург и был в лизинге компании «Арктикуголь».

Как рассказал РБК диспетчер авиакомпании «Конверс Авиа», вертолет выпустили в 2013 году, на нем работал опытный экипаж. Спасатели обнаружили обломки вертолета 29 октября на глубине 209 м в 2,2 км к востоку от мыса Хеер. По словам полпреда президента России в Северо-Западном округе Николая Цуканова, вертолет мог рухнуть из-за сложных климатических условий.

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