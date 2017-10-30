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22:15 (мск), источник: Интерфакс

Экс-глава предвыборного штаба Трампа Манафорт помещен под домашний арест

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU — Суд поместил экс-руководителя предвыборного штаба Дональда Трампа Пола Манафорта и его бывшего делового партнера Рика Гейтса под домашний арест, сообщает в понедельник агентство Bloomberg.

Источник: AP 2017

Решение о домашнем аресте принято в связи с риском ухода подозреваемых от ответственности после того, как они не признали своей вины по обвинению в налоговых махинациях, отмывании денег, заговоре против интересов США и даче ложных показаний ФБР, отмечает агентство.

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Оба подозреваемых в понедельник предстали перед Федеральным судом Вашингтона. Ранее утром они добровольно прибыли в ФБР.

По данным Bloomberg, ведутся переговоры об освобождении Манафорта и Гейтса под залог.

Следователи считают, что Манафорт при соучастии Гейтса «отмыл» более $18 млн со своих офшорных счетов.

Ранее в понедельник в отношении Манафорта и Гейтса были выдвинуты обвинения в рамках расследования спецпрокурора Роберта Мюллера о возможном вмешательстве России в выборы США в 2016 году. Обвинения напрямую не затрагивают предполагаемые связи экс-соратников Трампа с Россией, однако Гейтс и Манафорт обвиняются в отмывании денег и сговоре против интересов США при сотрудничестве с бывшим президентом Украины Виктором Януковичем и его «Партией регионов».

Манафорт присоединился к избирательной кампании Трампа в 2016 году, но вскоре подал в отставку после того, как в СМИ зазвучали обвинения по поводу его связи с Януковичем.

Манафорт и Гейтс стали первыми обвиняемыми в рамках расследования Мюллера.

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