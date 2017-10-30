Экс-глава предвыборного штаба Трампа Манафорт помещен под домашний арест
Москва. 30 октября. INTERFAX.RU — Суд поместил
Москва. 30 октября. INTERFAX.RU — Суд поместил
Решение о домашнем аресте принято в связи с риском ухода подозреваемых от ответственности после того, как они не признали своей вины по обвинению в налоговых махинациях, отмывании денег, заговоре против интересов США и даче ложных показаний ФБР, отмечает агентство.
Оба подозреваемых в понедельник предстали перед Федеральным судом Вашингтона. Ранее утром они добровольно прибыли в ФБР.
По данным Bloomberg, ведутся переговоры об освобождении Манафорта и Гейтса под залог.
Следователи считают, что Манафорт при соучастии Гейтса «отмыл» более $18 млн со своих офшорных счетов.
Ранее в понедельник в отношении Манафорта и Гейтса были выдвинуты обвинения в рамках расследования спецпрокурора Роберта Мюллера о возможном вмешательстве России в выборы США в 2016 году. Обвинения напрямую не затрагивают предполагаемые связи
Манафорт присоединился к избирательной кампании Трампа в 2016 году, но вскоре подал в отставку после того, как в СМИ зазвучали обвинения по поводу его связи с Януковичем.
Манафорт и Гейтс стали первыми обвиняемыми в рамках расследования Мюллера.