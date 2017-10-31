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03:13 (мск), источник: PrimaMedia.ru

На борьбу с природными пожарами в Приморье бросают все силы

С начала года в регионе возникло свыше 500 пожаров.

Источник: PrimaMedia.ru

Владивосток, 31 октября, PrimaMedia.

Более 500 природных пожаров возникло в Приморье с начала года. Сегодня главная задача всех служб и руководителей муниципалитетов — не допустить перехода огня на населённые пункты. В тушении пожаров участвуют почти 400 человек, в том числе парашютисты-десантники лесоохраны, спасатели краевой поисково-спасательной службы, задействован самолет МЧС России Бе-200, сообщает ИА PrimaMedia.

Сегодня больше всего подвержены возгораниям шесть муниципалитетов. Так, режим ЧС введён в Кавалеровском, Тернейском, Чугуевском районах и Дальнегорске. А 28 октября к этому списку присоединился Ольгинский район, где введён режим ЧС муниципального уровня.

Для тушения природных пожаров и защиты от них населенных пунктов в пожароопасный период территории Приморского края сформирована группировка сил и средств в рамках государственной программы Приморского края «Развитие лесного хозяйства Приморского края» на 2013−2020 годы.

Напомним, по распоряжению врио губернатора Приморья Андрея Тарасенко с 12 октября 2017 года на территории края введён особый противопожарный режим. В этот период запрещено пребывание граждан в лесах, разведение открытого огня и сжигание мусора на территориях муниципальных образований.

За невыполнение и несоблюдение требований пожарной безопасности жителям Приморья грозит административная и уголовная ответственность. Максимальное наказание по статьям административного и уголовного кодекса России предусматривает штраф до 3 млн рублей и лишение свободы до 10 лет.

С начала года оштрафовано уже 965 человек, в том числе 74 должностных и семь юридических лиц. Сумма штрафов составила более 1,5 млн рублей. Кроме этого, в этом году возбуждено 16 уголовных дел по фактам уничтожения или повреждения лесных насаждений.

Если вы оказались вблизи очага пожара в лесу:

— немедленно сообщите о пожаре по телефонам: 8 (423) 2−399−999, единый телефон пожарных и спасателей — 101.

— предупредите всех находящихся поблизости людей о необходимости выхода из опасной зоны;.

— сообщите о месте, размерах и характере пожара в администрацию населённого пункта, лесничество.

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