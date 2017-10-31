Прокуратура поймала хабаровских риэлтеров на мошенничестве

В суде Хабаровска в ходе рассмотрения иска о выселении пожилой женщины из квартиры было выявлено мошенничество. Как рассказали ИА «Хабаровский край сегодня» в прокуратуре Индустриального района дальневосточной столицы, пенсионерка заявила, что узнала из объявления о возможности получить в риэлтерском агентстве деньги под залог недвижимости и обратилась за кредитом. Прокурорская проверка установила, что сотрудники фирмы воспользовались доверием хабаровчанки и переоформили ее жильё на своего коллегу, после чего продали квартиру другому человеку.