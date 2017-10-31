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03:22 (мск), источник: Хабаровский край сегодня

Прокуратура поймала хабаровских риэлтеров на мошенничестве

Торговцы недвижимостью пытались через суд выселить из жилья пенсионерку.

В суде Хабаровска в ходе рассмотрения иска о выселении пожилой женщины из квартиры было выявлено мошенничество. Как рассказали ИА «Хабаровский край сегодня» в прокуратуре Индустриального района дальневосточной столицы, пенсионерка заявила, что узнала из объявления о возможности получить в риэлтерском агентстве деньги под залог недвижимости и обратилась за кредитом. Прокурорская проверка установила, что сотрудники фирмы воспользовались доверием хабаровчанки и переоформили ее жильё на своего коллегу, после чего продали квартиру другому человеку.

— Результаты проверки направлены в орган предварительного расследования, полиция на основании этих документов возбудила уголовное дело, — отметил помощник прокурора Индустриального района Хабаровска Александр Рябов. Прокурор при даче заключения по делу о выселении пенсионерки из квартиры просил суд отказать в удовлетворении этих требований и суд Индустриального района согласился с позицией сотрудника надзорного ведомства.

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