Прокуратура поймала хабаровских риэлтеров на мошенничестве
Торговцы недвижимостью пытались через суд выселить из жилья пенсионерку.
Торговцы недвижимостью пытались через суд выселить из жилья пенсионерку.
В суде Хабаровска в ходе рассмотрения иска о выселении пожилой женщины из квартиры было выявлено мошенничество. Как рассказали ИА «Хабаровский край сегодня» в прокуратуре Индустриального района дальневосточной столицы, пенсионерка заявила, что узнала из объявления о возможности получить в риэлтерском агентстве деньги под залог недвижимости и обратилась за кредитом. Прокурорская проверка установила, что сотрудники фирмы воспользовались доверием хабаровчанки и переоформили ее жильё на своего коллегу, после чего продали квартиру другому человеку.
— Результаты проверки направлены в орган предварительного расследования, полиция на основании этих документов возбудила уголовное дело, — отметил помощник прокурора Индустриального района Хабаровска Александр Рябов. Прокурор при даче заключения по делу о выселении пенсионерки из квартиры просил суд отказать в удовлетворении этих требований и суд Индустриального района согласился с позицией сотрудника надзорного ведомства.