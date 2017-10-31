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03:23 (мск), источник: Вести Приморье

Осужденный житель Приморья провернул серию интернет-мошенничеств из места заключения

В городе Артеме следователем отдела полиции окончено расследование уголовного дела в отношении 40-летнего гражданина, обвиняемого в совершении серии мошенничеств с использованием сети Интернет.

Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу ОМВД России по г. Артему, ранее в дежурную часть отдела МВД России по городу Артему стали поступать заявления потерпевших о том, что в отношении них совершены мошеннические действия.

В ходе предварительного следствия установлено, что злоумышленник разместил в сети Интернет объявление о продаже двадцатифутовых контейнеров стоимостью 35 тысяч рублей. При этом в наличии у мужчины предлагаемого к продаже товара не было, выполнять свои обязательства перед клиентами он не намеревался.

Перечислив на банковскую карту, указанную обвиняемым, денежные средства и не получив в итоге своих заказов, потерпевшие стали обращаться за помощью в полицию.

Полицейские установили личность подозреваемого. Оказалось, что мужчина отбывает наказание в местах лишения свободы за преступление имущественного характера.

Подозреваемый дал признательные показания. В следственном подразделении было возбуждено уголовное дело по статье — «Мошенничество». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

Следователем доказана причастность фигуранта к семи эпизодам мошеннических действий с использованием сети Интернет. Потерпевшим причинен ущерб на общую сумму 245 тысяч рублей.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

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