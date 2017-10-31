Охотник пострадал в тайге в Хабаровском крае
На помощь ему из краевой столицы вылетел вертолёт МЧС со спасателями и медиками.
На помощь ему из краевой столицы вылетел вертолёт МЧС со спасателями и медиками.
Хабаровск, 31 октября, AmurMedia.
Утром 31 октября из Хабаровска в Верхнебуреинский район вылетел вертолёт Ми-8 Хабаровского
Вечером 30 октября в Центр управления в кризисных ситуациях МЧС России по Хабаровскому краю поступила информация о том, что в Верхнебуреинском районе мужчина 1949 года рождения во время охоты в тайге получил травму, предположительно, в области грудной клетки. Расстояние до ближайшего населенного пункта — 40 км, поэтому самостоятельно добраться туда он не может. Наземным транспортом (вездеходом) эвакуация также невозможна
Когда пожилой мужчина получил травму, он по спутниковому телефону связался с сыном в поселке Чегдомын. Тот в свою очередь сообщил о происшествии в МЧС России. В настоящее время пострадавший находится в зимовье, вода, продукты питания у него имеются. Связь поддерживает через спутниковый телефон. По словам охотника, своё состояние он оценивает, как удовлетворительное.
Всего в спасательной операции задействовано 10 человек и вертолёт МЧС России.