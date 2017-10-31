Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Джулии Робертс — 50: за что мы любим актрису
Пить или не пить: 7 мифов об алкоголе
Самолет с 241 пассажиром экстренно сел в РФ из-за иностранца
В деле полковника Захарченко появился эпизод о взятке «натурой»
Ходорковский объяснил отказ от финансирования Собчак на выборах
Как сделать самый пугающий макияж на Хэллоуин (видео)Для тех, кто не стал праздновать заранее, редакция проекта «Новости Mail.Ru» собрала видеоуроки для создания самого запоминающегося образа
Джулии Робертс — 50: за что мы любим актрису
Врач назвал странной причину смерти актера Марьянова
Медведев изменил ПДД в России
УАЗ готовит экстремальную спецверсию «Патриота»
Сын Хрущева считает, что Россия не сравнится по мощи с США – СМИ
Глубокое декольте: Глюкоза предстала в мини - СМИ
74-летний Мик Джаггер встречается с 22-летней девушкой
Анфиса Чехова вступилась за бывшего мужа
Молодая жена о Джигарханяне: Он был моим единственным
49-летняя Валерия надела мини с ботфортами - СМИ
Ходорковский объяснил отказ от финансирования Собчак на выборах
Россиянина спасло выложенное мхом слово
Фоторепортажи
1015 лет со дня захвата «Норд-Оста»
10Для кубинцев Wi-Fi означает семья
05:17 (мск), источник: AmurMedia.ru

Охотник пострадал в тайге в Хабаровском крае

На помощь ему из краевой столицы вылетел вертолёт МЧС со спасателями и медиками.

Хабаровск, 31 октября, AmurMedia.

Утром 31 октября из Хабаровска в Верхнебуреинский район вылетел вертолёт Ми-8 Хабаровского авиационно-спасательного центра МЧС России. На его борту находятся группа спасателей Дальневосточного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России и бригада медиков территориального центра медицины катастроф. Они оснащены всем необходимым снаряжением для проведения спасательных работ и оказания помощи пострадавшему мужчине, сообщили ИА AmurMedia в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Вечером 30 октября в Центр управления в кризисных ситуациях МЧС России по Хабаровскому краю поступила информация о том, что в Верхнебуреинском районе мужчина 1949 года рождения во время охоты в тайге получил травму, предположительно, в области грудной клетки. Расстояние до ближайшего населенного пункта — 40 км, поэтому самостоятельно добраться туда он не может. Наземным транспортом (вездеходом) эвакуация также невозможна из-за труднопроходимой местности. Оборудованных площадок для посадки вертолета нет.

Когда пожилой мужчина получил травму, он по спутниковому телефону связался с сыном в поселке Чегдомын. Тот в свою очередь сообщил о происшествии в МЧС России. В настоящее время пострадавший находится в зимовье, вода, продукты питания у него имеются. Связь поддерживает через спутниковый телефон. По словам охотника, своё состояние он оценивает, как удовлетворительное.

Всего в спасательной операции задействовано 10 человек и вертолёт МЧС России.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 12 лет PrimaMedia: от бизнес-плана на одном листке до десятка филиалов по всей стране
Заповедный Хехцир: разноцветное полотно дальневосточной осени
Путин открыл «Стену скорби»
Эксперты назвали число бедных работающих россиян
Под Киевом ранен подозреваемый в подготовке покушений на Путина
Ассанж рассказал, откуда WikiLeaks получила переписку Клинтон
Путин подписал закон о штрафах за отказ пропускать пешеходов
Капитан подлодки Nautilus сознался в расчленении тела Ким Валль
НАСА опубликовало аудиозаписи с «жуткими звуками» из космоса
Спорт
Черчесов: Меняем какие-то вещи, и Зобнин должен об этом знать Главный тренер сборной России прокомментировал список футболистов, вызванных на матчи с Аргентиной и Испанией
Авто
Медведев изменил ПДД в России Документ установил единый принцип проезда «круговых перекрёстков», а также узаконил новую разметку, которую водители зовут «вафлями»
Hi-Tech
Американский эксперт прогнозирует появление гаджетов-имплантов Эксперты отмечают, что такие гаджеты «помогли бы людям выполнять работу более эффективно».
Кино
Стоцкая, Бледанс и другие звезды с детьми на премьере «Фиксиков» Полнометражную версию популярного детского мультсериала показали на открытии Большого фестиваля мультфильмов в Москве
Недвижимость
Без света и воды. Услуги ЖКХ теперь могут отключить за долг в тысячу рублей
Ставки по ипотеке упадут до 5%
Как передать недвижимость несовершеннолетнему наследнику
В России заработал фонд защиты дольщиков
Леди
Какая обувь подойдет ко всей одежде в твоем гардеробе (фото) К какой юбке лучше всего подходят ботфорты, с чем носить модные казаки и какая обувь подойдет ко всей одежде в твоем гардеробе — читай в статье «Леди Mail.Ru».
Дети
Дочка Татьяны Арнтгольц познакомилась с новорожденным братом Бывший муж актрисы показал Марии сына.
Все о ремонте
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Как правильно подготовить дачу к зиме
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь