Подросток пропал в Железнодорожном районе Хабаровска
К поискам несовершеннолетнего подключились волонтеры.
К поискам несовершеннолетнего подключились волонтеры.
Хабаровск, 31 октября, AmurMedia.
Шестнадцатилетний подросток пропал накануне в Железнодорожном районе Хабаровска. К поискам несовершеннолетнего подключились добровольцы из регионального
Как следует из ориентировки общественной организации, 16-летний Роман Владиславович Орлов пропал в Железнодорожном районе Хабаровска вчера. Школьник был одет в
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