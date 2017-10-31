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04:17 (мск), источник: AmurMedia.ru

Подросток пропал в Железнодорожном районе Хабаровска

К поискам несовершеннолетнего подключились волонтеры.

Хабаровск, 31 октября, AmurMedia.

Шестнадцатилетний подросток пропал накануне в Железнодорожном районе Хабаровска. К поискам несовершеннолетнего подключились добровольцы из регионального поисково-спасательного отряда, сообщает корр. ИА AmurMedia.

Как следует из ориентировки общественной организации, 16-летний Роман Владиславович Орлов пропал в Железнодорожном районе Хабаровска вчера. Школьник был одет в темно-синюю куртку с капюшоном, того же цвета штаны, черную шапку, длинный шарф в черно-серую клетку. На ногах — высокие, черные ботинки на липучках. Приметы несовершеннолетнего: рост 160 см, худощавого телосложения, волосы короткие, черные, имеются два шрама над верхней губой.

Если вам что-либо известно о местонахождении пропавшего, или есть возможность присоединиться к поискам, просьба обратиться по телефонам горячей линии ПСО «Амур-Поиск» 89098700203, 89098576300 или полиции — 112.

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