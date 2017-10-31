Подросток пропал в Железнодорожном районе Хабаровска

Как следует из ориентировки общественной организации, 16-летний Роман Владиславович Орлов пропал в Железнодорожном районе Хабаровска вчера. Школьник был одет в темно-синюю куртку с капюшоном, того же цвета штаны, черную шапку, длинный шарф в черно-серую клетку. На ногах — высокие, черные ботинки на липучках. Приметы несовершеннолетнего: рост 160 см, худощавого телосложения, волосы короткие, черные, имеются два шрама над верхней губой.