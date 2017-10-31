Шпиона поймали сотрудники УФСБ в Хабаровском крае

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Хабаровск, 31 октября, AmurMedia.

В Хабаровске вынесен приговор в отношении 26-летнего гражданина Российской Федерации, обвиняемого в государственной измене. В ходе следствия было установлено, что обвиняемый, работая на одном из предприятий оборонно-промышленного комплекса, похитил оттуда информационные материалы, составляющие государственную тайну, и впоследствии передал их представителю иностранного государства с целью получения взамен денежных средств. Таким образом, мужчина совершил преступление, предусмотренное ст. 275 Уголовного кодекса Российской Федерации «Государственная измена в форме шпионажа», сообщили ИА AmurMedia в пресс-службе УФСБ России по Хабаровскому краю.

В результате комплекса оперативно-розыскных мероприятий, проведённых сотрудниками ФСБ, преступная деятельность обвиняемого выявлена и пресечена. Мужчина был задержан оперативниками УФСБ России по Хабаровскому краю и помещён под стражу.

Коллегия Хабаровского краевого суда признала мужчину виновным в совершении государственной измены. В ходе суда обвиняемый полностью признал свою вину и чистосердечно раскаялся в содеянном, что было учтено при вынесении приговора. Мужчине назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 4,5 года с отбыванием в колонии строгого режима и одного года ограничения свободы после освобождения.