Шпиона поймали сотрудники УФСБ в Хабаровском крае
Мужчина, работая на одном из предприятий ОПК, похитил информационные материалы, составляющие гостайну.
Мужчина, работая на одном из предприятий ОПК, похитил информационные материалы, составляющие гостайну.
Хабаровск, 31 октября, AmurMedia.
В Хабаровске вынесен приговор в отношении 26-летнего гражданина Российской Федерации, обвиняемого в государственной измене. В ходе следствия было установлено, что обвиняемый, работая на одном из предприятий
В результате комплекса
Коллегия Хабаровского краевого суда признала мужчину виновным в совершении государственной измены. В ходе суда обвиняемый полностью признал свою вину и чистосердечно раскаялся в содеянном, что было учтено при вынесении приговора. Мужчине назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 4,5 года с отбыванием в колонии строгого режима и одного года ограничения свободы после освобождения.
Уголовное дело расследовалось следственным отделом УФСБ России по Хабаровскому краю. Приговор вступил в законную силу.