Количество мертвых нерп, найденных на Байкале, увеличилось до 132-х
По предварительной версии, животные умерли естественной смертью.
По предварительной версии, животные умерли естественной смертью.
132 мертвых нерпы обнаружили на берегах Байкала в Иркутской области и Бурятии по состоянию на вечер 30 октября. Специалисты выясняют причину гибели животных. По предварительной версии, нерпы могли умереть естественной смертью. Об этом сообщил корр. ИА IrkutskMedia глава Байкальского управления Росприроднадзора Дмитрий Петров. Результаты проверки станут известны позже.
— Причины гибели нерп устанавливаются. Отобраны пробы. По результатам исследований
Напомним, что очевидцы обнаружили около 70-ти мертвых нерп на берегу Байкала в районе поселков Новый Энхалук, Клюевка и города Бабушкин в Бурятии 29 октября, а также на побережье от Култука до порт Байкала и возле поселка Мурино в Слюдянском районе Иркутской области.