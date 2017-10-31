Количество мертвых нерп, найденных на Байкале, увеличилось до 132-х

132 мертвых нерпы обнаружили на берегах Байкала в Иркутской области и Бурятии по состоянию на вечер 30 октября. Специалисты выясняют причину гибели животных. По предварительной версии, нерпы могли умереть естественной смертью. Об этом сообщил корр. ИА IrkutskMedia глава Байкальского управления Росприроднадзора Дмитрий Петров. Результаты проверки станут известны позже.

— Причины гибели нерп устанавливаются. Отобраны пробы. По результатам исследований что-то сможем сказать конкретно. Предварительный анализ показал, что чумы и чумки у животных нет. То, чего более всего люди и опасаются. Не обнаружено также каких-то механических повреждений. Исключается, что они были убиты. Скорее всего можно предположить, что это какая-то естественная гибель, — отметил Дмитрий Петров.