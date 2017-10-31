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05:20 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Количество мертвых нерп, найденных на Байкале, увеличилось до 132-х

По предварительной версии, животные умерли естественной смертью.

132 мертвых нерпы обнаружили на берегах Байкала в Иркутской области и Бурятии по состоянию на вечер 30 октября. Специалисты выясняют причину гибели животных. По предварительной версии, нерпы могли умереть естественной смертью. Об этом сообщил корр. ИА IrkutskMedia глава Байкальского управления Росприроднадзора Дмитрий Петров. Результаты проверки станут известны позже.

— Причины гибели нерп устанавливаются. Отобраны пробы. По результатам исследований что-то сможем сказать конкретно. Предварительный анализ показал, что чумы и чумки у животных нет. То, чего более всего люди и опасаются. Не обнаружено также каких-то механических повреждений. Исключается, что они были убиты. Скорее всего можно предположить, что это какая-то естественная гибель, — отметил Дмитрий Петров.

Напомним, что очевидцы обнаружили около 70-ти мертвых нерп на берегу Байкала в районе поселков Новый Энхалук, Клюевка и города Бабушкин в Бурятии 29 октября, а также на побережье от Култука до порт Байкала и возле поселка Мурино в Слюдянском районе Иркутской области. Западно-Байкальской межрайонной природоохранной прокуратурой проводится проверка по факту массовой гибели нерп. Лимнологическим институтом СО РАН с целью проведения углубленных научных исследований на место происшествия организована экспедиция. К проверке подключены специалисты Ангаро-Байкальского территориального Управления Росрыболовства, ФГБНУ «Госрыбцентр» и ФГБУ «Главрыбвод», Службы ветеринарии Иркутской области, Байкальского Управления Росприроднадзора, Управления Роспотребнадзора по Иркутской области, Управления Россельхознадзора по Иркутской области и Республике Бурятия, научных сотрудников ФГБУ «Заповедное Прибайкалье».

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