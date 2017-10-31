В Солнечном на стройке нашли неразорвавшийся снаряд

Спасатели помогли обезвредить снаряд, который строители нашли рядом с красноярской новостройкой. Об этом рассказали в краевом учреждении «Спасатель».

Находку сделали вчера днем в мкрн. Солнечный в Красноярске около стройки на пр. 60 лет образования СССР. В земле рабочие обнаружили какой-то предмет, похожий на снаряд. Трогать его строители не стали, а сразу обратились к спасателям, которые оцепили место и вызвали специалистов Росгвардии.