В Солнечном на стройке нашли неразорвавшийся снаряд
Находка оказалась 12-мм снарядом.
Находка оказалась 12-мм снарядом.
Спасатели помогли обезвредить снаряд, который строители нашли рядом с красноярской новостройкой. Об этом рассказали в краевом учреждении «Спасатель».
Находку сделали вчера днем в мкрн. Солнечный в Красноярске около стройки на пр. 60 лет образования СССР. В земле рабочие обнаружили
Прибывшие на место взрывотехники ОМОН определили, что это 120-миллиметровый снаряд, прошедший канал ствола. Угрозы он не представляет, но сотрудники силового ведомства изъяли его, чтобы уничтожить.