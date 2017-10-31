По факту похищения и расстрела мужчины в Уфе возбуждено уголовное дело

Полиция проводит проверку по факту похищения человека на севере Уфы. Как «Комсомольская правда в Уфе» сообщала ранее, 62-летнего пенсионера похитили с улицы Богдана Хмельницкого, отвезли на кладбище в Тимашево, приковали наручниками к ограде могилы и выпустили несколько пуль.

К счастью, мужчина выжил, получив серьезнейшие травмы. По данным СМИ, причиной расстрела могли стать долги или банальное ограбление. Источник «Комсомолки» сообщил, что злоумышленники взяли с собой 10 тысяч рублей и сотовый телефон жертвы, но при этом не украли, а сожгли его автомобиль.