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07:43 (мск), источник: Комсомольская правда

По факту похищения и расстрела мужчины в Уфе возбуждено уголовное дело

Пенсионера приковали наручниками к ограде могилы и угрожали убить.

Полиция проводит проверку по факту похищения человека на севере Уфы. Как «Комсомольская правда в Уфе» сообщала ранее, 62-летнего пенсионера похитили с улицы Богдана Хмельницкого, отвезли на кладбище в Тимашево, приковали наручниками к ограде могилы и выпустили несколько пуль.

К счастью, мужчина выжил, получив серьезнейшие травмы. По данным СМИ, причиной расстрела могли стать долги или банальное ограбление. Источник «Комсомолки» сообщил, что злоумышленники взяли с собой 10 тысяч рублей и сотовый телефон жертвы, но при этом не украли, а сожгли его автомобиль.

— В полицию поступило сообщение о разбойном нападении. В настоящее время возбуждено уголовное дело по данному факту. Полиция ведет розыск лиц, причастных к совершению преступления, — сообщила вчера, 30 октября, пресс-служба МВД по Башкирии.

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