Водитель иномарки чудом выжил в аварии в Приморье
В Хасанском районе Приморского края водитель иномарки чудом выжил в результате аварии, в которой сгорел автомобиль.
В Хасанском районе Приморского края водитель иномарки чудом выжил в результате аварии, в которой сгорел автомобиль.
Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на newsbox24.tv, рулевой иномарки по
Водитель чудом выжил в аварии, а от машины остался лишь обугленный остов. в этой аварии водитель сгоревшего авто выжил благодаря чуду. Мужчина получил травмы не опасные для жизни, а вот от автомобиля, которым он управлял, остался обугленный остов.