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06:35 (мск), источник: Вести Приморье

Водитель иномарки чудом выжил в аварии в Приморье

В Хасанском районе Приморского края водитель иномарки чудом выжил в результате аварии, в которой сгорел автомобиль.

Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на newsbox24.tv, рулевой иномарки по какой-то причине не справился с управлением. Автомобиль на скорости протаранил леера и прямиком отправился в кювет. Где после приземления иномарка загорелась.

Водитель чудом выжил в аварии, а от машины остался лишь обугленный остов. в этой аварии водитель сгоревшего авто выжил благодаря чуду. Мужчина получил травмы не опасные для жизни, а вот от автомобиля, которым он управлял, остался обугленный остов.

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