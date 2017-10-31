Трамвай сбил 71-летнего мужчину возле ТД «Лола» в Ангарске

Трамвай наехал на 71-летнего пенсионера возле Торгового дома «Лола» на улице Коминтерна в Ангарске накануне вечером, 30 октября. В результате, пешеход получил травмы и был госпитализирован. Об этом корр. ИА IrkutskMedia сообщили в отделе пропаганды УГИБДД России по Иркутской области.