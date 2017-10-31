Трамвай сбил 71-летнего мужчину возле ТД «Лола» в Ангарске
Пострадавшего доставили в медучреждение.
Пострадавшего доставили в медучреждение.
Трамвай наехал на 71-летнего пенсионера возле Торгового дома «Лола» на улице Коминтерна в Ангарске накануне вечером, 30 октября. В результате, пешеход получил травмы и был госпитализирован. Об этом корр. ИА IrkutskMedia сообщили в отделе пропаганды УГИБДД России по Иркутской области.
Напомним, водитель автомобиля Toyota Carib не справился с управлением и столкнулся с трамваем недалеко от пересечения улиц Байкальской и Ширямова в Иркутске накануне, 30 октября. Мужчина скончался на месте от полученных травм. Обстоятельства ДТП устанавливаются.