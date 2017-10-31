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06:38 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Трамвай сбил 71-летнего мужчину возле ТД «Лола» в Ангарске

Пострадавшего доставили в медучреждение.

Источник: IrkutskMedia.ru

Трамвай наехал на 71-летнего пенсионера возле Торгового дома «Лола» на улице Коминтерна в Ангарске накануне вечером, 30 октября. В результате, пешеход получил травмы и был госпитализирован. Об этом корр. ИА IrkutskMedia сообщили в отделе пропаганды УГИБДД России по Иркутской области.

Напомним, водитель автомобиля Toyota Carib не справился с управлением и столкнулся с трамваем недалеко от пересечения улиц Байкальской и Ширямова в Иркутске накануне, 30 октября. Мужчина скончался на месте от полученных травм. Обстоятельства ДТП устанавливаются.

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