На Советском шоссе самосвал протаранил рекламный щит
Водитель грузовика съехал с дороги минувшей ночью, 30 октября, об этом сообщают очевидцы в сообществе Новосибирской службы эвакуации «АСТ-54» в соцсети «Вконтакте».
Водитель грузовика съехал с дороги минувшей ночью, 30 октября, об этом сообщают очевидцы в сообществе Новосибирской службы эвакуации «АСТ-54» в соцсети «Вконтакте».
На Советском шоссе самосвал протаранил рекламный щит, рассказали очевидцы в сообществе Новосибирской службы эвакуации «АСТ-54» в соцсети «Вконтакте».
ДТП произошло ночью 30 октября перед поворотом на посёлок Краснообск. Водитель грузовика Scania не справился с управлением, съехал с проезжей части и снес металлическое ограждение. После этого самосвал врезался в основание рекламной конструкции. По словам очевидцев, мужчина уснул за рулем. По предварительной информации, в аварии обошлось без пострадавших.
На месте происшествия работали сотрудники ГИБДД.
Обстоятельства произошедшего устанавливаются.