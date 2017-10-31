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07:36 (мск), источник: Вести - Новосибирск

На Советском шоссе самосвал протаранил рекламный щит

Водитель грузовика съехал с дороги минувшей ночью, 30 октября, об этом сообщают очевидцы в сообществе Новосибирской службы эвакуации «АСТ-54» в соцсети «Вконтакте».

На Советском шоссе самосвал протаранил рекламный щит, рассказали очевидцы в сообществе Новосибирской службы эвакуации «АСТ-54» в соцсети «Вконтакте».

ДТП произошло ночью 30 октября перед поворотом на посёлок Краснообск. Водитель грузовика Scania не справился с управлением, съехал с проезжей части и снес металлическое ограждение. После этого самосвал врезался в основание рекламной конструкции. По словам очевидцев, мужчина уснул за рулем. По предварительной информации, в аварии обошлось без пострадавших.

На месте происшествия работали сотрудники ГИБДД.

Во время загрузки произошла ошибка.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

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