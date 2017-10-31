На Советском шоссе самосвал протаранил рекламный щит

ДТП произошло ночью 30 октября перед поворотом на посёлок Краснообск. Водитель грузовика Scania не справился с управлением, съехал с проезжей части и снес металлическое ограждение. После этого самосвал врезался в основание рекламной конструкции. По словам очевидцев, мужчина уснул за рулем. По предварительной информации, в аварии обошлось без пострадавших.