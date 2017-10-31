На Байкале погибло более 130 особей нерпы

«На вечер 30 октября общее число найденных мертвых животных 132 особи. Они обнаружены на берегу Байкала в Иркутской области и Бурятии. На телах нет механических повреждений, что говорит о том, что вряд ли животные убиты. По результатам данных специалистов, данных об эпидемии тоже пока нет», — сказала представитель территориального Росприроднадзора Ирина Шушакова.