5 тонн рогов марала пытались незаконно ввезти на Южный Урал

5 тонн животноводческой продукции провозились без необходимого ветеринарного сертификата. Груз следовал из города Саркан Алматинской области и направлялся в Челябинск.

«Груз без документов был признан потенциально опасным, его движение было запрещено и принято решение о возврате машины в место отправления для оформления документов», — пояснили в пресс-службе надзорного ведомства.