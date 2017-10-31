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07:32 (мск), источник: ГТРК "Южный Урал"

5 тонн рогов марала пытались незаконно ввезти на Южный Урал

На границе с Казахстаном выявлен факт незаконного ввоза оленьих рогов, сообщили корреспонденту ГТРК «Южный Урал» в пресс-службе регионального управления Россельхознадзора.

5 тонн животноводческой продукции провозились без необходимого ветеринарного сертификата. Груз следовал из города Саркан Алматинской области и направлялся в Челябинск.

«Груз без документов был признан потенциально опасным, его движение было запрещено и принято решение о возврате машины в место отправления для оформления документов», — пояснили в пресс-службе надзорного ведомства.

Владельцу нелегального товара придется заплатить штраф. Отметим, что рога марала широко используются в народной медицине.

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