Новосибирец признался в издевательствах над Лениным
Сотрудники
Сотрудники
Полицейские задержали вандала, разрисовавшего плакат к 100-летию революции в Новосибирске. Это случилось у дома № 43/1 по улице Гоголя. Сотрудник
— С мужчиной 1974 года рождения побеседовали в отделе полиции и отпустили. Сегодня утром его вновь вызвали на допрос, — говорит Наталья Суковатова. — Свое поведение он пока не объясняет, просто молчит.
По предварительной информации, задержанный является автором всех четырех актов вандализма над Лениным. Ранее именно он пририсовал вождю рожки и пятачок, а рядом отряд красноармейцев на заднем фоне обозвал «воинством сатаны». По информации новосибирского обкома КПРФ, в разных районах области размещено около сотни таких баннеров, из них 70 в самом Новосибирске.
Добавим, что по информации мэрии, на размещение и изготовление баннеров с Лениным бюджетных средств не потрачено — все выполнено в рамках социальной рекламы. Но далеко не все новосибирцы согласны, что юбилейные щиты — это социальная, а не скрытая реклама партии, членом которой является мэр Новосибирска.
Напомним, что в ночь на 1 августа сотрудники Росгвардии с поличным задержали 32-летнего мужчину, который с помощью лестницы поднялся на памятник императору Николаю II и цесаревичу Алексею, расположенный у стен