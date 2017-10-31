Новосибирец признался в издевательствах над Лениным

Полицейские задержали вандала, разрисовавшего плакат к 100-летию революции в Новосибирске. Это случилось у дома № 43/1 по улице Гоголя. Сотрудник пресс-службы ГУ МВД по региону Наталья Суковатова рассказала, что вчера вечером прохожие вызвали наряд полиции к дому по улице Гоголя. Прибывшие сотрудники ППС задержали мужчину, который забрался по лестнице на рекламную конструкцию и пририсовал вождю революции рога. Это четвертое «художество» вандала.

— С мужчиной 1974 года рождения побеседовали в отделе полиции и отпустили. Сегодня утром его вновь вызвали на допрос, — говорит Наталья Суковатова. — Свое поведение он пока не объясняет, просто молчит.

По предварительной информации, задержанный является автором всех четырех актов вандализма над Лениным. Ранее именно он пририсовал вождю рожки и пятачок, а рядом отряд красноармейцев на заднем фоне обозвал «воинством сатаны». По информации новосибирского обкома КПРФ, в разных районах области размещено около сотни таких баннеров, из них 70 в самом Новосибирске.

Добавим, что по информации мэрии, на размещение и изготовление баннеров с Лениным бюджетных средств не потрачено — все выполнено в рамках социальной рекламы. Но далеко не все новосибирцы согласны, что юбилейные щиты — это социальная, а не скрытая реклама партии, членом которой является мэр Новосибирска.