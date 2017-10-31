В Красноярске раскрыли схему получения земли через инвалидов
Покупатели под видом инвалидов получали земли и продавали их.
Покупатели под видом инвалидов получали земли и продавали их.
Краевая прокуратура раскрыла схему незаконного получения земель в Красноярске. Нарушения были выявлены во время проверки правовых актов городской администрации.
Так, покупатели под видом улучшения жилищных условий для инвалидов просили местные власти предоставить им земельные участки. По закону люди с инвалидностью могут получать землю без очереди. Для этого им только нужно встать на учет как особо нуждающимся.
В этом году шесть
Во время проверки выяснилось, что своими участками
Отмечается, что прокуроры направили в суд шесть заявлений о возврате участков, один из исков уже удовлетворен.