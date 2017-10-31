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07:36 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

В Красноярске раскрыли схему получения земли через инвалидов

Покупатели под видом инвалидов получали земли и продавали их.

Источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Краевая прокуратура раскрыла схему незаконного получения земель в Красноярске. Нарушения были выявлены во время проверки правовых актов городской администрации.

Так, покупатели под видом улучшения жилищных условий для инвалидов просили местные власти предоставить им земельные участки. По закону люди с инвалидностью могут получать землю без очереди. Для этого им только нужно встать на учет как особо нуждающимся.

В этом году шесть людей-инвалидов воспользовались льготными условиями, предоставив ложные данные о себе. На учете лиц с ограниченными возможностями заявители не состояли. Каждый их мошенников имел свое жилье.

Во время проверки выяснилось, что своими участками люди-инвалиды также не владеют. При первой возможности они передавали права на территории заинтересованным бизнесменам.

Отмечается, что прокуроры направили в суд шесть заявлений о возврате участков, один из исков уже удовлетворен.

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