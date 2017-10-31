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07:38 (мск), источник: Восток Медиа

В Хабаровске осудят двоих заключённых за 36 мошенничеств через Интернет

Злоумышленники зарабатывали на продаже призрачной икры и «сдаче» жилья в аренду.

В дальневосточной столице в суд направили уголовное дело против двоих заключённых колонии, которые обманывали жителей всей России через Интернет. Правоохранители доказали, что мужчины совершили 36 мошенничеств. В числе жертв — жители Хабаровска, а также Санкт-Петербурга, Амурской и Омской областей.

Подельники размещали в Интернете объявления о продаже или покупке лососёвой икры, а также предложения об аренде жилья в краевом центре. Для большей убедительности скачивали и отправляли покупателям фото и видео с изображениями деликатеса. Злоумышленники требовали перевести предоплату на номера различных электронных кошельков, а потом переставали выходить на связь.

Например, жительница Хабаровска, увидев такое объявление, заказала партию красной икры на девять тысяч рублей. При разговоре у неё не возникло мыслей о том, что её обманывают. Человек, с которым она вела переговоры, обещал привезти икру к ней домой через час после предоплаты. Однако сразу после перевода он выключил телефон.

Полицейские выяснили, что в дальнейшем фигуранты переводили деньги на другие кошельки и номера сотовых телефонов. Значительная часть заработанного тратилась на продукты питания и бытовые вещи. Иногда при «аренде» жилья злоумышленники просили клиентов выслать им документы на жильё и сканы паспортов, которые затем использовались для других мошенничеств.

Подозреваемых выявили и этапировали в Хабаровск. Выяснилось, что 36-летний злоумышленник уже 13 раз привлекался к уголовной ответственности за кражи и грабежи. В местах лишения свободы он провёл больше 15 лет. Мужчина отвечал за размещение объявлений, вёл переговоры с потерпевшими. Его сообщник, 33-летний житель Хабаровска, искал СИМ-карты, регистрировал электронные кошельки, занимался переводами похищенных денег. У него в биографии имеется 12 судимостей. В 2012 году за преступления против личности и его лишили свободы на девять лет.

Как сообщает пресс-служба управления МВД России по Хабаровскому краю, расследование длилось шесть месяцев. Оперативникам и следователям удалось доказать причастность подельников к 36 противоправным эпизодам с общим ущербом порядка 400 тысяч рублей. Задержанные написали явки с повинной и способствовали раскрытию преступлений. Правоохранители передали уголовное дело в суд.

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