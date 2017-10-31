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08:03 (мск), источник: БЕЛТА

Ветер не сильно повлиял на работу распределительных сетей — Белэнерго

31 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ветер не сильно повлиял на работу распределительных сетей. Соответствующее сообщение размещено в твиттер-аккаунте ГПО «Белэнерго», сообщает БЕЛТА.

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Источник: БЕЛТА

С 6.00 30 октября по 6.00 31 октября восстановлено электроснабжение в 108 населенных пунктах. Еще в 16 ведутся восстановительные работы.

Как сообщалось, в Беларусь пришел ураган «Герварт». На 30 октября был объявлен оранжевый уровень опасности из-за сильного ветра. Во многих районах 31 октября сохранится ветер порывами до 15−22 м/с. Дальше циклон будет медленно двигаться за пределы Беларуси.

Ураган «Герварт» прошел по пяти странам Европы: Чехии, Словакии, Германии, Австрии и Польше. Шесть человек погибли: по двое в Польше, Чехии и Германии. Точное количество пострадавших не сообщается. В Чехии и Польше из-за непогоды без электроэнергии оказались тысячи людей. В Чехии частично прервано железнодорожное сообщение. В немецком железнодорожном концерне Deutsche Bahn сообщили, что стихия нанесла значительный ущерб на нескольких ключевых маршрутах. В Берлине введен режим чрезвычайной ситуации. На один из немецких островов выбросило 225-метровый грузовой корабль Glory Amsterdam.

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