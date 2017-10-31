Ветер не сильно повлиял на работу распределительных сетей — Белэнерго
31 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ветер не сильно повлиял на работу распределительных сетей. Соответствующее сообщение размещено в
31 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ветер не сильно повлиял на работу распределительных сетей. Соответствующее сообщение размещено в
С 6.00 30 октября по 6.00 31 октября восстановлено электроснабжение в 108 населенных пунктах. Еще в 16 ведутся восстановительные работы.
Как сообщалось, в Беларусь пришел ураган «Герварт». На 30 октября был объявлен оранжевый уровень опасности
Ураган «Герварт» прошел по пяти странам Европы: Чехии, Словакии, Германии, Австрии и Польше. Шесть человек погибли: по двое в Польше, Чехии и Германии. Точное количество пострадавших не сообщается. В Чехии и Польше