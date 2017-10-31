Ветер не сильно повлиял на работу распределительных сетей — Белэнерго

Как сообщалось, в Беларусь пришел ураган «Герварт». На 30 октября был объявлен оранжевый уровень опасности из-за сильного ветра. Во многих районах 31 октября сохранится ветер порывами до 15−22 м/с. Дальше циклон будет медленно двигаться за пределы Беларуси.

Ураган «Герварт» прошел по пяти странам Европы: Чехии, Словакии, Германии, Австрии и Польше. Шесть человек погибли: по двое в Польше, Чехии и Германии. Точное количество пострадавших не сообщается. В Чехии и Польше из-за непогоды без электроэнергии оказались тысячи людей. В Чехии частично прервано железнодорожное сообщение. В немецком железнодорожном концерне Deutsche Bahn сообщили, что стихия нанесла значительный ущерб на нескольких ключевых маршрутах. В Берлине введен режим чрезвычайной ситуации. На один из немецких островов выбросило 225-метровый грузовой корабль Glory Amsterdam.