Взрыв на химзаводе в Реже вылился в «уголовку»
Серьезно пострадал рабочий.
Серьезно пострадал рабочий.
В Реже по факту взрыва на химзаводе возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда). Во время ЧП один из рабочих серьезно пострадал, сообщили «Уралинформбюро» в
В сентябре 2017 года при производстве ремонтных сварочных работ произошло возгорание. Работник предприятия получил острое отравление продуктами горения. Экспертиза установила, что его здоровью был причинен тяжкий вред.
В настоящее время выясняются обстоятельства случившегося. Устанавливается виновное лицо.