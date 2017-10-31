Взрыв на химзаводе в Реже вылился в «уголовку»

В Реже по факту взрыва на химзаводе возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда). Во время ЧП один из рабочих серьезно пострадал, сообщили «Уралинформбюро» в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области.