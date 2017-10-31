В Перми водитель сбил женщину на пешеходном переходе

ДТП произошло 30 октября в Индустриальном районе. Как сообщает ГУ МВД России по Пермскому краю, водитель машины «Богдан», по предварительным данным, не уступил дорогу пешеходу. В результате автомобилист наехал на женщину, переходившую дорогу. 49-летняя пермячка получила травму. Медики назначили ей амбулаторное лечение.