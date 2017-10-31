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08:25 (мск), источник: АиФ Прикамье

В Перми водитель сбил женщину на пешеходном переходе

Пострадавшая проходит лечение из-за полученной травмы.

Водитель сбил женщину на пешеходном переходе в Перми.

ДТП произошло 30 октября в Индустриальном районе. Как сообщает ГУ МВД России по Пермскому краю, водитель машины «Богдан», по предварительным данным, не уступил дорогу пешеходу. В результате автомобилист наехал на женщину, переходившую дорогу. 49-летняя пермячка получила травму. Медики назначили ей амбулаторное лечение.

В настоящее время полиция устанавливает все обстоятельства происшествия.

Напомним, утром 30 октября произошло ещё одно ДТП с пешеходом. Водитель сбил пермячку около 7.40 утра на перекрёстке Старцева и бульвара Гагарина.

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