В Перми водитель сбил женщину на пешеходном переходе
Пострадавшая проходит лечение
Пострадавшая проходит лечение
Водитель сбил женщину на пешеходном переходе в Перми.
ДТП произошло 30 октября в Индустриальном районе. Как сообщает ГУ МВД России по Пермскому краю, водитель машины «Богдан», по предварительным данным, не уступил дорогу пешеходу. В результате автомобилист наехал на женщину, переходившую дорогу. 49-летняя пермячка получила травму. Медики назначили ей амбулаторное лечение.
В настоящее время полиция устанавливает все обстоятельства происшествия.
Напомним, утром 30 октября произошло ещё одно ДТП с пешеходом. Водитель сбил пермячку около 7.40 утра на перекрёстке Старцева и бульвара Гагарина.