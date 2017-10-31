В центре Омска прямо в автобусе умер врач
Мужчине было 70-лет. Он трудился
Мужчине было 70-лет. Он трудился
Инцидент произошел вчера, 30 октября, на остановке «Главпочтамт». В половине восьмого утра пассажиры автобуса, следующего маршрутом № 59, обратили внимание на то, что сидевший пожилой человек неестественно завалился набок.
Кондуктор подумала, что мужчине плохо и срочно вызвала скорую помощь. Однако приехавшие по вызову врачи помочь ничем не смогли, так как пассажир скончался. Медикам оставалось лишь констатировать смерть.
Как стало известно позднее, умерший в автобусе мужчина ехал на работу. В свои 70 лет он трудился
По предварительным данным, у медика внезапно остановилось сердце. Но реальные причины смерти сейчас устанавливаются.