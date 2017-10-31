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08:20 (мск), источник: Om1.ru

В центре Омска прямо в автобусе умер врач

Мужчине было 70-лет. Он трудился врачом-неврологом в одной из медсанчастей города и ехал на работу. У доктора внезапно остановилось сердце.

Инцидент произошел вчера, 30 октября, на остановке «Главпочтамт». В половине восьмого утра пассажиры автобуса, следующего маршрутом № 59, обратили внимание на то, что сидевший пожилой человек неестественно завалился набок.

Кондуктор подумала, что мужчине плохо и срочно вызвала скорую помощь. Однако приехавшие по вызову врачи помочь ничем не смогли, так как пассажир скончался. Медикам оставалось лишь констатировать смерть.

Как стало известно позднее, умерший в автобусе мужчина ехал на работу. В свои 70 лет он трудился врачом-неврологом одной из медсанчастей города.

По предварительным данным, у медика внезапно остановилось сердце. Но реальные причины смерти сейчас устанавливаются.

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