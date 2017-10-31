На путепроводе на окраине Омска столкнулись три авто

ДТП на путепроводе в Амурском поселке. Сегодня утром, около 9 часов, столкнулись 3 автомобиля: «Мицубиши», «Хендай» и «ВАЗ».

Как сообщают в соцсетях очевидцы, автомобили ехали в сторону улицы Завертяева.

Судя по фотографиям, удар был неслабый, машины получили повреждения передней части. Тем не менее, авария обошлась без пострадавших.

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УГИБДД УМВД по Омской области:

— В ДТП пострадавших нет.