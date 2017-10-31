На путепроводе на окраине Омска столкнулись три авто
Две иномарки и легковушка столкнулись сегодня утром.
Две иномарки и легковушка столкнулись сегодня утром.
ДТП на путепроводе в Амурском поселке. Сегодня утром, около 9 часов, столкнулись 3 автомобиля: «Мицубиши», «Хендай» и «ВАЗ».
Как сообщают в соцсетях очевидцы, автомобили ехали в сторону улицы Завертяева.
Судя по фотографиям, удар был неслабый, машины получили повреждения передней части. Тем не менее, авария обошлась без пострадавших.
УГИБДД УМВД по Омской области:
— В ДТП пострадавших нет.
Подробности ДТП пока не известны — сотрудникам ГИБДД предстоит разобраться в причинах и обстоятельствах аварии.