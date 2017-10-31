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08:19 (мск), источник: Om1.ru

На путепроводе на окраине Омска столкнулись три авто

Две иномарки и легковушка столкнулись сегодня утром.

ДТП на путепроводе в Амурском поселке. Сегодня утром, около 9 часов, столкнулись 3 автомобиля: «Мицубиши», «Хендай» и «ВАЗ».

Как сообщают в соцсетях очевидцы, автомобили ехали в сторону улицы Завертяева.

Судя по фотографиям, удар был неслабый, машины получили повреждения передней части. Тем не менее, авария обошлась без пострадавших.

Во время загрузки произошла ошибка.

УГИБДД УМВД по Омской области:

 — В ДТП пострадавших нет.

Подробности ДТП пока не известны — сотрудникам ГИБДД предстоит разобраться в причинах и обстоятельствах аварии.

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