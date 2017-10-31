По Орджоникидзе в Омске бегает раздетый мужчина в крови — соцсети
Очевидцы в паблике «Инцидент Омск» сообщают, что по улице Орджоникидзе в районе трамвайных путей на 17-й Северной бегает парень с голым торсом, а его руки по локоть испачканы в крови.
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Очевидцы в паблике «Инцидент Омск» сообщают, что по улице Орджоникидзе в районе трамвайных путей на 17-й Северной бегает парень с голым торсом, а его руки по локоть испачканы в крови.
При этом, по словам омичей, его преследует экипаж полиции.
Позднее в паблике также появилось видео происходящего, где видно, что некий раздетый мужчина действительно мечется по проезжей части, перебегает рельсы перед трамваем, но никак не может решить, в какую сторону