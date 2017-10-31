По Орджоникидзе в Омске бегает раздетый мужчина в крови — соцсети

При этом, по словам омичей, его преследует экипаж полиции.

Позднее в паблике также появилось видео происходящего, где видно, что некий раздетый мужчина действительно мечется по проезжей части, перебегает рельсы перед трамваем, но никак не может решить, в какую сторону все-таки бежать.