В уфимском аэропорту сотрудники ФСБ задержали пытавшегося выехать в Сирию к террористам уфимца

Сотрудники ФСБ задержали мужчину во время прохождения госграницы в международном аэропорту «Уфа». Он хотел уехать в Турцию, а затем переправиться в Сирию для участия в боевых действиях на стороне международной террористической организации «Исламское государство» (признана решением Верховного Суда РФ террористической организацией с запретом ее деятельности на территории России).