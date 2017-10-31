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08:12 (мск), источник: УралПолит.ру

Осужден уралец, который после УДО пытался убить своего подельника

СУХОЙ ЛОГ, 31 октября, ИА УралПолит.Ru. Сухоложский городской суд вынес приговор в отношении 35-летнего Андрея Полякова, обвиняемого в покушении на убийство своего знакомого.

Судом установлено, что Поляков условно-досрочно освободился из колонии, куда попал по обвинению в краже. В ходе расследования мужчина требовал от подельника взять всю вину на себя, а после отказа угрожал убить его.

Реализуя свой умысел, Поляков дважды приезжал к дому знакомого, на второй раз, в ночь на 25 июля, его встретили и задержали в момент нападения на потерпевшего с ножом сотрудники полиции. При задержании преступник оказал сопротивление, ударив полицейского, рассказали в областной прокуратуре.

Суд признал Полякова виновным и по совокупности преступлений назначил наказание в виде 8 лет колонии строгого режима.

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