Осужден уралец, который после УДО пытался убить своего подельника
СУХОЙ ЛОГ, 31 октября, ИА УралПолит.Ru. Сухоложский городской суд вынес приговор в отношении 35-летнего Андрея Полякова, обвиняемого в покушении на убийство своего знакомого.
СУХОЙ ЛОГ, 31 октября, ИА УралПолит.Ru. Сухоложский городской суд вынес приговор в отношении 35-летнего Андрея Полякова, обвиняемого в покушении на убийство своего знакомого.
Судом установлено, что Поляков
Реализуя свой умысел, Поляков дважды приезжал к дому знакомого, на второй раз, в ночь на 25 июля, его встретили и задержали в момент нападения на потерпевшего с ножом сотрудники полиции. При задержании преступник оказал сопротивление, ударив полицейского, рассказали в областной прокуратуре.
Суд признал Полякова виновным и по совокупности преступлений назначил наказание в виде 8 лет колонии строгого режима.