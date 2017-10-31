Осужден уралец, который после УДО пытался убить своего подельника

Судом установлено, что Поляков условно-досрочно освободился из колонии, куда попал по обвинению в краже. В ходе расследования мужчина требовал от подельника взять всю вину на себя, а после отказа угрожал убить его.

Реализуя свой умысел, Поляков дважды приезжал к дому знакомого, на второй раз, в ночь на 25 июля, его встретили и задержали в момент нападения на потерпевшего с ножом сотрудники полиции. При задержании преступник оказал сопротивление, ударив полицейского, рассказали в областной прокуратуре.