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08:10 (мск), источник: АиФ Челябинск

Хоккеисты «Лады» попали в челябинскую больницу с отравлением

Сегодня «Лада» должна сыграть против «Автомобилиста».

Хоккеисты из тольяттинской команды «Лада» попали в больницу Челябинска, сообщает «Спорт-Экспресс».

ЧП произошло после матча с «Трактором». По предварительной информации, игроки могли отравиться в гостинице.

Напомним, 29 октября «Трактор» обыграл «Ладу» со счётом 3:2. Сегодня, 31 октября, хоккеисты «Лады» должны сыграть в Екатеринбурге против «Автомобилиста».

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