Хоккеисты «Лады» попали в челябинскую больницу с отравлением
Сегодня «Лада» должна сыграть против «Автомобилиста».
|Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проектыВсе проекты
Сегодня «Лада» должна сыграть против «Автомобилиста».
Хоккеисты из тольяттинской команды «Лада» попали в больницу Челябинска, сообщает «Спорт-Экспресс».
ЧП произошло после матча с «Трактором». По предварительной информации, игроки могли отравиться в гостинице.
Напомним, 29 октября «Трактор» обыграл «Ладу» со счётом 3:2. Сегодня, 31 октября, хоккеисты «Лады» должны сыграть в Екатеринбурге против «Автомобилиста».