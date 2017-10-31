В Самаре «Приора» опрокинула «скорую», везшую пациента в тяжелом состоянии

Источник: РИА "Новости"

В понедельник, 30 октября, в 21:58, в Промышленном районе Самары, на пересечении улиц Победы и Краснодонской, 28-летний водитель «Лады Приоры», столкнувшись с машиной «скорой помощи» под управлением 53-летнего водителя, перевернул реанимобиль, сообщает ряд СМИ.

По предварительным данным, «скорая помощь» везя пациента в тяжелом состоянии с включёнными проблесковыми маяками выехала на перекрёсток на красный сигнал светофора. Водитель «Приоры» не пропустил спецавтомобиль и, в результате, столкнулся с ним.

В дорожной аварии получили травмы два человека, находившиеся в «скорой помощи». Пострадавшие доставлены в больницу.

По информации Главного управления МЧС России по Самарской области, к месту ДТП выезжали пожарные подразделения в количестве пяти человек личного состава и одна единица техники. Проводились аварийно-спасательные работы.