Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Стоцкая, Бледанс и другие звезды с детьми на премьере «Фиксиков»
Ученые раскрыли связь между марихуаной и сексом
Названо самое популярное в 2017 году женское имя в мире
Путин рассказал о сборе биологического материала россиян
Путин отреагировал на объяснения, данные Белых в суде
Как сделать самый пугающий макияж на Хэллоуин (видео)Для тех, кто не стал праздновать заранее, редакция проекта «Новости Mail.Ru» собрала видеоуроки для создания самого запоминающегося образа
Названы причины ухода Регины Тодоренко из шоу «Орел и решка»
Меньшова объяснила свое исчезновение из шоу «Сегодня вечером»
Медведев изменил ПДД в России
УАЗ готовит экстремальную спецверсию «Патриота»
США ставят ультиматум Сербии: "Мы или РФ, выбор за вами"
РФ совершит прорыв на рынке газа ЕС благодаря США
74-летний Мик Джаггер встречается с 22-летней девушкой
Анфиса Чехова вступилась за бывшего мужа
Рассекречивание по MH17 станет «приговором» для Запада - эксперт
Мнение о новых пулеметах из РФ: цари полей
Россияне назвали минимальную планку налога на роскошь
В России исчезнет долевое строительство
Фоторепортажи
1015 лет со дня захвата «Норд-Оста»
12Праздник миллиона огней
09:35 (мск), источник: АиФ Самара

В Самаре «Приора» опрокинула «скорую», везшую пациента в тяжелом состоянии

В дорожной аварии получили травмы два человека, находившиеся в «скорой помощи».

Источник: РИА "Новости"

В понедельник, 30 октября, в 21:58, в Промышленном районе Самары, на пересечении улиц Победы и Краснодонской, 28-летний водитель «Лады Приоры», столкнувшись с машиной «скорой помощи» под управлением 53-летнего водителя, перевернул реанимобиль, сообщает ряд СМИ.

По предварительным данным, «скорая помощь» везя пациента в тяжелом состоянии с включёнными проблесковыми маяками выехала на перекрёсток на красный сигнал светофора. Водитель «Приоры» не пропустил спецавтомобиль и, в результате, столкнулся с ним.

В дорожной аварии получили травмы два человека, находившиеся в «скорой помощи». Пострадавшие доставлены в больницу.

По информации Главного управления МЧС России по Самарской области, к месту ДТП выезжали пожарные подразделения в количестве пяти человек личного состава и одна единица техники. Проводились аварийно-спасательные работы.

Причина ДТП устанавливается.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Как правильно подготовить машину к зиме?
Тиллерсон попросил разрешить свободное применение военной силы
Эксперты назвали число бедных работающих россиян
ФСБ рассказала о приговоре за госизмену жителю Хабаровского края
Третья женщина заявила о намерении пойти на выборы президента
Путин подписал закон о праве задерживать должников по алиментам
На Байкале погибло более 130 особей нерпы
Чубайс предупредил о грядущем энергетическом кризисе в России
Спорт
Черчесов: Меняем какие-то вещи, и Зобнин должен об этом знать Главный тренер сборной России прокомментировал список футболистов, вызванных на матчи с Аргентиной и Испанией
Авто
Медведев изменил ПДД в России Документ установил единый принцип проезда «круговых перекрёстков», а также узаконил новую разметку, которую водители зовут «вафлями»
Hi-Tech
Американский эксперт прогнозирует появление гаджетов-имплантов Эксперты отмечают, что такие гаджеты «помогли бы людям выполнять работу более эффективно».
Кино
Стоцкая, Бледанс и другие звезды с детьми на премьере «Фиксиков» Полнометражную версию популярного детского мультсериала показали на открытии Большого фестиваля мультфильмов в Москве
Недвижимость
Спрос на малогабаритные квартиры в Москве вырос в 50 раз
Без света и воды. Услуги ЖКХ теперь могут отключить за долг в тысячу рублей
В Москве упали цены на жилье на вторичном рынке
Пять последних трендов российского рынка загородной недвижимости
Леди
Какая обувь подойдет ко всей одежде в твоем гардеробе (фото) К какой юбке лучше всего подходят ботфорты, с чем носить модные казаки и какая обувь подойдет ко всей одежде в твоем гардеробе — читай в статье «Леди Mail.Ru».
Дети
Дочка Татьяны Арнтгольц познакомилась с новорожденным братом Бывший муж актрисы показал Марии сына.
Все о ремонте
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Как правильно подготовить дачу к зиме
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь