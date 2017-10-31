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08:31 (мск), источник: УралПолит.ру

Женщина в Ревде пойдет под суд за прописку 40 «мертвых душ»

ЕКАТЕРИНБУРГ, 31 октября, ИА УралПолит.Ru. Жительница Ревды пойдет под суд за то, что фиктивно прописала у себя 40 нелегальных мигрантов.

Прокуратура Ревды утвердила обвинительное постановление по уголовному делу в отношении 51-летней местной жительницы Флюры Сырятовой. Она обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ст. 322.3 УК РФ (фиктивная постановка на учет иностранного гражданина по месту пребывания в жилом помещении в Российской Федерации).

По версии следствия, обвиняемая — женщина в возрасте 51 года с сентября 2015 года по сентябрь 2017 года в многофункциональном центре заполняла заявления и предоставляла миграционные документы, оформленные на 40 иностранных граждан Узбекистана и Таджикистана. Так она зарегистрировала их пребывание в квартирах по улицам Мира и Олега Кошевого в Ревде, сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Между тем, мигранты не жили в этих квартирах.

Женщине предъявлено обвинение по ст. 322.3 УК РФ (фиктивная постановка на учет иностранного гражданина по месту пребывания в жилом помещении в РФ).

За это преступление виновного следует посадить на срок до трех лет.

Прокуратура Ревды утвердила обвинительное заключение по этому уголовному делу, и оно передано в суд.

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