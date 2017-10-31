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09:33 (мск), источник: АиФ Самара

В Самаре 64 пожарных полтора часа тушили горевший склад автозапчастей

Огонь распространился на площади 250 квадратных метров.

Во вторник, 31 октября, в 05:58 в Промышленном районе Самары произошел пожар, сообщает Главное управление МЧС России по Самарской области.

В Совхозном проезде горело складское помещение на площади 250 квадратных метров, в котором хранились автозапчасти. На тушение пожара выехали пожарные подразделения в количестве 64 человек личного состава и 17 единиц техники. Пожар был локализован в 07:05 и полностью потушен в 07:29.

Причина возникновения возгорания и ущерб от пожара устанавливается.

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