Глава региона назвал наиболее пострадавшие от проливных дождей муниципалитеты

«Проблема комплексная и сказать, что виноват, кто-то один — язык не повернется, потому, что есть объекты в федеральной собственности, которые тоже годами не чистятся, есть сооружения какие-то гидротехнические, которые либо морально устарели, либо они вообще не работают, есть и недоработки на муниципальном уровне, есть и наши моменты, какие-то упущения. Мы сейчас не будем заниматься тем, чтобы искать крайнего, важнее решить оперативные проблемы, которые, к сожалению, в Калининграде, Гурьевском, Зеленоградском и Багратионовском городских округах пока сохраняются. Завтра послушаем доклады глав муниципалитетов и спросим, что конкретно нужно им от нас, от федеральных органов, чтобы с этой ситуацией справиться», — отметил Антон Алиханов.