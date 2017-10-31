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10:11 (мск), источник: Новый Калининград

Глава региона назвал наиболее пострадавшие от проливных дождей муниципалитеты

Больше всего пострадали от проливных дождей и вышедших из берегов рек и ручьев 4 муниципальных образования Калининградской области: Калининград, Гурьевский, Зеленоградский, Багратионовский городские округа. Об этом накануне после совещания, посвященного реализации программы благоустройства заявил глава региона Антон Алиханов.

Источник: Новый Калининград

«Проблема комплексная и сказать, что виноват, кто-то один — язык не повернется, потому, что есть объекты в федеральной собственности, которые тоже годами не чистятся, есть сооружения какие-то гидротехнические, которые либо морально устарели, либо они вообще не работают, есть и недоработки на муниципальном уровне, есть и наши моменты, какие-то упущения. Мы сейчас не будем заниматься тем, чтобы искать крайнего, важнее решить оперативные проблемы, которые, к сожалению, в Калининграде, Гурьевском, Зеленоградском и Багратионовском городских округах пока сохраняются. Завтра послушаем доклады глав муниципалитетов и спросим, что конкретно нужно им от нас, от федеральных органов, чтобы с этой ситуацией справиться», — отметил Антон Алиханов.

Напомним, что в понедельник во время самого совещания он охарактеризовал сложившуюся из-за дождей ситуацию «тяжелой».

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