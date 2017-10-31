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09:52 (мск), источник: РИА Новости

В Коста-Рике столкнулись поезда, более 20 человек пострадали

МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. По меньшей мере 21 человек пострадал в результате столкновения пассажирских поездов в Коста-Рике, передает агентство EFE.

Авария произошла в кантоне Санто-Доминго в провинции Эредия в ночь на вторник.

В двух поездах находилось около 400 пассажиров. Сообщается, что не менее 20 человек получили травмы, состояние еще одного пострадавшего оценивается как тяжелое. Местные власти в настоящее время расследуют причины инцидента.

Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.

В Коста-Рике пассажирские поезда движутся по одной линии, поэтому они должны координировать свои действия так, чтобы один из составов временно уходил в обходную зону во избежание несчастных случаев.

В апреле 2016 года произошел похожий инцидент: при столкновении двух поездов в столице Сан-Хосе пострадали 106 человек, никто не погиб.

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