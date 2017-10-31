В Коста-Рике столкнулись поезда, более 20 человек пострадали
МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. По меньшей мере 21 человек пострадал в результате столкновения пассажирских поездов в
МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. По меньшей мере 21 человек пострадал в результате столкновения пассажирских поездов в
Авария произошла в кантоне
В двух поездах находилось около 400 пассажиров. Сообщается, что не менее 20 человек получили травмы, состояние еще одного пострадавшего оценивается как тяжелое. Местные власти в настоящее время расследуют причины инцидента.
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В апреле 2016 года произошел похожий инцидент: при столкновении двух поездов в столице